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Я не марсіанин: Білл Гейтс пояснив, чому не планує будувати ракети
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Нещодавно Білл Гейтс випустив книгу "Як уникнути кліматичної катастрофи". У ній він розповів, як у майбутньому люди зможуть досягти нульового рівня викидів. На цьому шляху немає електромобілів, веганських дієт, "обіймів дерев" і космічних ракет.
У новому випуску подкасту Sway від The New York Times підприємець пояснив, чому його не цікавить покупка квитків у космос і космічна гонка.
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Білл Гейтс сказав, що він не схожий на Ілона Маска і його більше цікавлять проблеми "тут, на Землі". Також він додав, що не "марсіанин" і не бачить вирішення проблеми в ракетах.
Гейтс сказав, що він швидше витратить гроші на вакцину від кору, ніж полетить в космос на ракеті.
Гейтс хоче зосередитися на проблемах на Землі
"Я не збираюся витрачати багато грошей, тому що мій фонд може купити вакцину від кору і врятувати життя за $ 1000. Що б я не робив, я завжди думаю: Добре, я міг би витратити цю $ 1000. на покупку вакцини від кору", – наголосив він.
На думку Гейтса, у зміні клімату люди приділяють більше уваги електриці та легковим автомобілям, але це "третина проблеми". Тому необхідно зосередитися на останніх двох третинах, які складно зробити екологічнішими: виробництві сталі, м'яса та цементу. При цьому "те, що Ілон зробив з Tesla – один з найбільших внесків у зміну клімату, які будь-хто коли-небудь робив. Недооцінювати Ілона – погана ідея".
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