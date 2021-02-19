Я не марсіанин: Білл Гейтс пояснив, чому не планує будувати ракети

Нещодавно Білл Гейтс випустив книгу "Як уникнути кліматичної катастрофи". У ній він розповів, як у майбутньому люди зможуть досягти нульового рівня викидів. На цьому шляху немає електромобілів, веганських дієт, "обіймів дерев" і космічних ракет.

У новому випуску подкасту Sway від The ​​New York Times підприємець пояснив, чому його не цікавить покупка квитків у космос і космічна гонка.

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Білл Гейтс сказав, що він не схожий на Ілона Маска і його більше цікавлять проблеми "тут, на Землі". Також він додав, що не "марсіанин" і не бачить вирішення проблеми в ракетах.

Гейтс сказав, що він швидше витратить гроші на вакцину від кору, ніж полетить в космос на ракеті.



Гейтс хоче зосередитися на проблемах на Землі

"Я не збираюся витрачати багато грошей, тому що мій фонд може купити вакцину від кору і врятувати життя за $ 1000. Що б я не робив, я завжди думаю: Добре, я міг би витратити цю $ 1000. на покупку вакцини від кору", – наголосив він.

На думку Гейтса, у зміні клімату люди приділяють більше уваги електриці та легковим автомобілям, але це "третина проблеми". Тому необхідно зосередитися на останніх двох третинах, які складно зробити екологічнішими: виробництві сталі, м'яса та цементу. При цьому "те, що Ілон зробив з Tesla – один з найбільших внесків у зміну клімату, які будь-хто коли-небудь робив. Недооцінювати Ілона – погана ідея".

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