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Знайдена тварина, здатна відростити тулуб з голови

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Слимак - фото 1
Слимак / sciencetimes

Вчені виявили дивовижних молюсків, які здатні регенерувати все тіло з відокремленої голови.

Дослідники спостерігали за морськими слимаками Elysia cf. marginata і вивчали їх здатність до фотосинтезу.

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На свій подив одного разу вони знайшли голову молюска, відокремлену від тіла. Виявилося, що тварини здатні відкидати голову і відрощувати новий тулуб. Вижити при цьому допомагає фотосинтез.

Схожим чином діяли і морські слимаки Elysia atroviridis. З 15 тих, що жили в лабораторії, у п'яти відокремилася голова. Серед 145 диких слимаків така поведінка спостерігалася у трьох особин. При цьому 39 диких слимаків відкидали інші частини тіла, наприклад хвіст і придатки. На думку дослідників, відкидати голову та інші частини тіла молюсків змушують паразити. У більшості слимаків в тілах були виявлені паразитичні рачки.

Знайдена тварина, здатна відростити тулуб з голови - фото 451279

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Джерело: newscientist
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