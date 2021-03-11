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На Заході США несподівано зникли метелики: у чому причина
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Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Science, чисельність метеликів за останні 40 років на заході США істотно скоротилася. Головна причина – глобальне потепління.
За підрахунками фахівців з Невадського університету в Ріно, щорічно чисельність метеликів в західних штатах скорочується приблизно на 1,6%.
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Дослідники оцінили чисельність понад 250 видів метеликів в 72 місцях починаючи з 1977 року. Враховувалися річні і сезонні темпи зміни клімату, а також рівень землекористування.
"Той факт, що спад спостерігається на неосвоєних територіях на заході США, означає, що ми не можемо вважати, що далеко від безпосереднього людського впливу комахам ніщо не загрожує. Вплив зміни клімату не обмежений певним регіоном", – розповів один з авторів дослідження Метт Форістер.
Фахівці прийшли до висновку, що до стабільного зменшення чисельності метеликів в регіоні призвело підвищення температури навколишнього середовища.
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