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Величезний крокодил поцупив улов у рибалок: моторошне відео

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Величезний крокодил поцупив улов у рибалок: моторошне відео - фото 1

В Австралії поблизу міста Віндем гігантський крокодил вкрав спійману рибалками акулу. Незвичайна ситуація потрапила на відео.

Повідомляється, що Джофф Тратвейн разом зі своїм сусідом Нетом Барнсом вирушили на човні на риболовлю за 80 кілометрів від Віндема.

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Коли рибалкам потрапила на гачок чернопера акула і вони намагалися витягнути улов, в неї вчепився крокодил завдовжки два з половиною метри. Один з чоловіків зрозумів, що не зможе перемогти крокодила і обрізав волосінь. Гігантська рептилія зі здобиччю попливла до берега.

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Джерело: dailymail
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