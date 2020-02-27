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Коронавірус 8 березня

Знайдена ще одна причина мігрені

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Мігрень - фото 1
Мігрень / sciencealert

Англійські дослідники з Бірмінгемського університету довели, що мігрень може бути пов'язана з аномальною активністю зорової кори головного мозку.

Лікарям давно відомо про зв'язок між нападами головного болю і порушеннями візуального сприйняття. Напади мігрені нерідко супроводжуються підвищеною чутливістю до світла, короткочасними порушеннями зору і навіть галюцинаціями.

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Дослідники провели експеримент, до якого залучили 60 людей, у половини з них мігрень діагностована офіційно. Піддослідним запропонували дивитися на навколишні предмети крізь спеціальні ґрати і при цьому описувати свої відчуття. Паралельно вчені стежили за активністю мозку добровольців за допомогою електроенцефалографії.

Результати дослідження показали, що напади мігрені супроводжувалися аномально високою активністю зорової кори. Більш того, учасники з контрольної групи, які не страждали від мігрені, все одно повідомили про неприємні візуальні відчуття, і у них також зафіксували підвищену збудливість цієї області мозку.

Знайдена ще одна причина мігрені - фото 388891

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Джерело: sciencealert
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