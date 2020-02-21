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Потерпілий від коронавірусу вперше описав відчуття при хворобі

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Sally, David Abel - фото 1
Sally, David Abel / bbc

Британець Девід Ейбл от уже два тижні знаходиться під пильним наглядом лікарів. Потерпілий від коронавірусу розповів, що відчуває під час хвороби.

Поки лікарі розводять руками і ледь можуть пояснити, чим симптоматика коронавірусу відрізняється від ознак звичайної застуди, на допомогу поспішають самі постраждалі.

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Девіда Ейбла помістили на карантин разом з іншими 3 700 пасажирами лайнера Diamond Princess після того, як один з них захворів. Пізніше 620 людей, які повернулися з подорожі, були заражені коронавірусом, тому Девіда разом з дружиною Саллі відправили в лікарню.

Я відчував себе трохи дивно і мало не втратив свідомість. Всі пори на моєму тілі нібито відкрилися. Лікарі провели перевірку здоров'я, і ​​тепер ми знаємо, що відбувається. Ми обидва захворіли на застуду (не підозрюючи про неї), і вона ще не перейшла в пневмонію. Завтра розпочнуться серйозні обстеження. Рентгенографія і сканування грудної клітини, ЕКГ, аналізи сечі ... Я вірю, що ми з дружиною у найкращому місці!

Зараз Девід і Саллі лікуються в Токіо, а пізніше, коли їх здоров'ю вже ніщо не загрожуватиме, вирушать додому.

Потерпілий від коронавірусу вперше описав відчуття при хворобі - фото 387528

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Джерело: bbc
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