Потерпілий від коронавірусу вперше описав відчуття при хворобі

Британець Девід Ейбл от уже два тижні знаходиться під пильним наглядом лікарів. Потерпілий від коронавірусу розповів, що відчуває під час хвороби.

Поки лікарі розводять руками і ледь можуть пояснити, чим симптоматика коронавірусу відрізняється від ознак звичайної застуди, на допомогу поспішають самі постраждалі.

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Девіда Ейбла помістили на карантин разом з іншими 3 700 пасажирами лайнера Diamond Princess після того, як один з них захворів. Пізніше 620 людей, які повернулися з подорожі, були заражені коронавірусом, тому Девіда разом з дружиною Саллі відправили в лікарню.

Я відчував себе трохи дивно і мало не втратив свідомість. Всі пори на моєму тілі нібито відкрилися. Лікарі провели перевірку здоров'я, і ​​тепер ми знаємо, що відбувається. Ми обидва захворіли на застуду (не підозрюючи про неї), і вона ще не перейшла в пневмонію. Завтра розпочнуться серйозні обстеження. Рентгенографія і сканування грудної клітини, ЕКГ, аналізи сечі ... Я вірю, що ми з дружиною у найкращому місці!

Зараз Девід і Саллі лікуються в Токіо, а пізніше, коли їх здоров'ю вже ніщо не загрожуватиме, вирушать додому.

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