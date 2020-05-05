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Знайдена нова корисна властивість броколі

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Броколі - фото 1
Броколі / sciencealert

Вчені давно говорять про те, що броколі – справжній суперпродукт. А чому ж?

Так, за даними попередніх досліджень, броколі знижує рівень холестерину, зміцнює здоров'я кісток, покращує травлення і навіть зупиняє ріст пухлин. Нове дослідження показало: також броколі може боротися з цукровим діабетом 2-го типу. Дослідники вважають: ймовірно, екстракт броколі здатний знизити у діабетиків рівень цукру в крові.

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Знайдена нова корисна властивість броколі - фото 174743

Від цукрового діабету 2-го типу страждають близько 450 мільйонів людей у ​​світі. 15% з них не можуть застосовувати метформін (препарат від діабету) через ризик пошкодження нирок. Співробітники Лундського університету провели дослідження на щурах.

Фахівці встановили, що сульфорафан, що міститься в броколі, придушував вироблення глюкози клітинами печінки і експресію генів, пов'язаних з діабетом, у піддослідних тварин. Ефективність сульфорафану була порівнянна з ефективністю метформіну.

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Джерело: sciencealert
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