Знайдена найбагатодітніша мама нашого століття

В Африці в Уганді живе унікальна жінка Маріам Набатанзі – у неї 39 своїх дітей. У свої 39 років вона є найбільш багатодітною матір'ю 21-го століття. Перші пологи у неї були у віці 13 років.

У Маріам рідкісна особливість організму, завдяки якій вона майже завжди народжує більше однієї дитини. Вона дала життя шести двійнятам, чотирьом трійнята і п'яти четвернятам. Через патології яєчників протизаплідні їй протипоказані, а щоб не було проблем зі здоров'ям, місцеві лікарі радили їй продовжувати народжувати.

І ще: Науковці нагадали про те, наскільки важливим є щасливий шлюб

Африканка народила 38 дітей

Всі діти живуть у невеликому будиночку. Три роки тому від жінки пішов чоловік, тому вона всіх виховує самотужки. Коли дівчина виходила за нього заміж у 12-річному віці, йому було 40 років. Тобто, пішов він у віці 63-х.

Найбільша кількість дітей у світі, що були народжені однією жінкою – 69. Цей рекорд, встановлений близько 200 років тому російської селянкою, до сих пір не вдалося побити нікому.

Маріам Набатанзі

Читайте також: Чоловіки чи жінки: хто краще приховує зраду