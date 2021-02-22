Знайдена мутація, яка захищає європейців від холоду

Міжнародна група вчених з'ясувала, що люди з мутацією в гені ACTN3 краще переносять холод. Хто саме має цей ген?

Дослідники з'ясували, що дефіцит білка альфа-актініна-3, компонента м'язових волокон, покращує стерпність холоду у людей завдяки підвищенню м'язового тонусу.

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Кодує цей білок ген ACTN3. Мутація в гені призводить до дефіциту альфа-актініна-3. Нестача цього білка не пов'язане з розвитком м'язових захворювань, проте знижує продуктивність під час силових і спринтерських тренувань.

"Наше дослідження показує поліпшену стерпність холоду у людей, позбавлених альфа-актініна-3, що було б перевагою для еволюційного виживання при переїзді в більш холодний клімат", – говорить співавтор дослідження Хокан Вестерблад.

За підрахунками вчених, у світі 1,5 мільярда носіїв мутації в гені ACTN3, що приводить до дефіциту альфа-актініна-3. Дослідники припускають, що ця мутація могла захистити людей від впливу низьких температур, коли вони мігрували з Африки в Європу понад 50 000 років тому.

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