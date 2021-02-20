NASA показало перші кольорові кадри з Марса

Національне агентство з аеронавтики і дослідженню космічних просторів опублікувало фотографії, зняті дослідницьким апаратом Perseverance, який здійснив посадку на Марсі в ніч на 19 лютого.

"На цьому знімку зображений апарат Perseverance, підвішений на тросах під посадковим модулем в момент спуску на поверхню Марса", - сказав головний інженер проєкту Адам Стелтцнер. За його словами, фотографія була зроблена з посадкового модуля, коли марсохід перебував на висоті близько двох метрів над поверхнею Червоної планети. Також показано фото одного з шести коліс марсохода.

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An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Марсохід обладнаний двома мікрофонами, вони повинні були записати звук при посадці апарату для подальшого вивчення. "Я сподіваюся, що якщо все буде добре, то десь на вихідних ми будемо знати, чи вдалося це зробити. Отримати сам запис ми зможемо або в кінці вихідних, або на початку наступного тижня", – додав Стелцнер.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Водночас у соцмережах розійшлося відео з Марса, де чути сильний вітер на планеті. Кадри, опубліковані користувачем Twitter Anonymous, відразу встигли приписати апарату Perseverance.

Однак в коментарях до відео йдеться, що насправді це не відео від Perseverance, а від його попередника ровера Curiosity, зроблені в 2019 році. А звук, накладений на картинку, є сейсмічною активністю, яка записана у рамках місії NASA InSight по посадці на Марс дослідного апарату з сейсмометром.

Посадка Perseverance тривала близько семи хвилин, NASA вело її пряму трансляцію. Всі операції у цей час здійснювалися в автоматичному режимі. Для зниження швидкості руху апарату розкрився парашут, потім відокремився кожух марсохода, призначений для захисту від впливу високих температур. На завершальному етапі посадки спрацювали гальмівні двигуни посадочного модуля, після чого апарат був спущений на поверхню планети на тросах.

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