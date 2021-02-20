Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Науковці розповіли про простий спосіб знизити тиск без ліків

  • 2
Науковці розповіли про простий спосіб знизити тиск без ліків - фото 1

Серед популярних порад, як боротися з гіпертонією – знизити споживання солі. Вчені вирішили перевірити, наскільки ефективний цей спосіб зниження тиску, а також яка доза натрію буде оптимальною, щоб домогтися ефективного результату без шкоди для здоров'я.

Повідомляється, що зниження добового споживання солі може знизити кров'яний тиск в довгостроковій перспективі і принести користь всім, включаючи людей з нормальним кров'яним тиском. І учені проаналізували 85 досліджень, в яких спостерігали за учасниками протягом трьох років. В результаті вони виявили, що будь-яке зниження солі знижує як систолічний (верхній) артеріальний тиск на 5,6 міліметра ртутного стовпа, так і діастолічний (нижній) – на 2,3.

І ще: Синці та забої: як швидко вилікувати гематому

Ми виявили, що це зниження натрію було корисним для людей, які споживають дуже мало солі, що мають нормальний кров'яний тиск, і в довгостроковій перспективі, – сказав доктор і старший автор аналізу Марко Вінчеті.

Науковці розповіли про простий спосіб знизити тиск без ліків - фото 448614

Яка нормальна доза солі для здоров'я

Середнє споживання солі людиною в день дорівнює 3400 мг. Велика його частина надходить з розфасованих і приготованих продуктів. При цьому рекомендована норма – не більше як 2300 мг на добу, що дорівнює приблизно одній чайній ложці. При цьому Американська кардіологічна асоціація (АКА) встановила жорсткішу норму – до 1500 мг натрію на добу.

Чим менше солі, тим краще, – зазначив учений Марко Вінчеті.

Чому сіль підвищує тиск?

Дослідники пояснюють, що занадто велика кількість солі провокує затримку води в крові. Зайвий об'єм рідини може привести до навантаження на кровоносні судини. В результаті сіль стає каталізатором підвищеного ризику серцевого нападу та інсульту.

При цьому повна відсутність солі в раціоні також може обернутися захворюваннями серця і судин. Без солі збільшується рівень холестерину в крові.

Читайте також: Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку

Джерело: ahajournals
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
  • 16 лютого, 11:51
  • 996
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1197
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2824699
Загрузка...
Новини