Науковці розповіли про простий спосіб знизити тиск без ліків

Серед популярних порад, як боротися з гіпертонією – знизити споживання солі. Вчені вирішили перевірити, наскільки ефективний цей спосіб зниження тиску, а також яка доза натрію буде оптимальною, щоб домогтися ефективного результату без шкоди для здоров'я.

Повідомляється, що зниження добового споживання солі може знизити кров'яний тиск в довгостроковій перспективі і принести користь всім, включаючи людей з нормальним кров'яним тиском. І учені проаналізували 85 досліджень, в яких спостерігали за учасниками протягом трьох років. В результаті вони виявили, що будь-яке зниження солі знижує як систолічний (верхній) артеріальний тиск на 5,6 міліметра ртутного стовпа, так і діастолічний (нижній) – на 2,3.

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Ми виявили, що це зниження натрію було корисним для людей, які споживають дуже мало солі, що мають нормальний кров'яний тиск, і в довгостроковій перспективі, – сказав доктор і старший автор аналізу Марко Вінчеті.

Яка нормальна доза солі для здоров'я

Середнє споживання солі людиною в день дорівнює 3400 мг. Велика його частина надходить з розфасованих і приготованих продуктів. При цьому рекомендована норма – не більше як 2300 мг на добу, що дорівнює приблизно одній чайній ложці. При цьому Американська кардіологічна асоціація (АКА) встановила жорсткішу норму – до 1500 мг натрію на добу.

Чим менше солі, тим краще, – зазначив учений Марко Вінчеті.

Чому сіль підвищує тиск?

Дослідники пояснюють, що занадто велика кількість солі провокує затримку води в крові. Зайвий об'єм рідини може привести до навантаження на кровоносні судини. В результаті сіль стає каталізатором підвищеного ризику серцевого нападу та інсульту.

При цьому повна відсутність солі в раціоні також може обернутися захворюваннями серця і судин. Без солі збільшується рівень холестерину в крові.

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