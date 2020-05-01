Знайдена альтернатива медичним маскам

Для захисту від коронавірусу пластмасові щитки для обличчя кращі за звичайні медичні маски. Про це йдеться в дослідженні групи вчених штату Айова.

Поширення SARS-CoV-2 відбувається типовими для респіраторних вірусів шляхами. У тому числі заразитися можна повітряно-крапельним шляхом, тобто через інфекційні частинки, які опинилися доволі близько від очей, носа або рота. Вчені порівняли два засоби захисту, які блокують таку передачу вірусу: медичні маски і пластикові щитки для обличчя.

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Дослідження показали, що щитки доволі ефективно стримують вірус. На рекомендованій дистанції у два метри щитки для обличчя затримали до 92% вірусних частинок, зазначають учені. На відміну від масок, які мають короткий термін використання і не можуть застосовуватися повторно, пластмасові засоби захисту можна мити водою з милом або звичайними побутовими дезінфекційними засобами і використовувати багаторазово. Фахівці, які брали участь у дослідженнях, також заявили, що такі щитки зручніше носити, через них простіше спілкуватися з іншими людьми, і вони не дозволяють випадково доторкнутися до свого обличчя руками (що є одним зі шляхів передачі вірусу).

Вчені зазначили, що, найімовірніше, використання цього засобу також допоможе стримати поширення вірусу, і оцінили його ефективність в діапазоні від 68 до 96%.

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