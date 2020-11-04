Знахідка дня: канал, на якому жінка розповідає, як доглядати за опосумами

Ні для кого не є загадкою той факт, що на теренах ютубу можна знайти надзвичайно дивовижний контент. Наша нова героїня, блогерка Pearl de Wisdom (Перлина Мудрості) протягом тривалого часу публікує ролики, на яких розповідає, як доглядати за опосумами.

Жінку важко назвати ординарною. Вона вважає себе одержимою духом мертвої білки. Перлина – професійний реабілітолог. Створити канал її надихнула необхідність доносити думки білки, яка нібито захопила її розум.

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Спочатку жінка розповідала тільки про те, як доглядати за опосумами. Трохи пізніше тематика стала іншою. Зараз на каналі є літературні читання з опосумами, костюмовані вистави, спіритичні сеанси та ASMR-відео.

Дивіться самі, що ж вона таке публікує на своєму каналі на ютубі:

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