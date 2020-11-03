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В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками: фотофакт

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В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками: фотофакт - фото 1

На одній із сімейних ферм Австралії курка знесла величезне яйце, в якому опинилося три жовтки. Це сталося в штаті Південна Австралія.

Син власника ферми, розповів, що коли він розбив яйце, то дуже здивувався, побачивши в ньому аж три жовтки. При цьому на смак воно виявилося цілком звичайним.

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За словами спеціалістки по птахівництву з Сіднейського університету Соні Лю, такі яйця трапляються раз на 25 мільйонів випадків, і знести його курці було дуже непросто.

"Це можна порівняти з народженням великої дитини у людини", – сказала експерт.

В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками: фотофакт - фото 433284
В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками: фотофакт - фото 433283

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Джерело: abc.net
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