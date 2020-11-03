В Австралії курка знесла гігантське яйце з трьома жовтками: фотофакт

На одній із сімейних ферм Австралії курка знесла величезне яйце, в якому опинилося три жовтки. Це сталося в штаті Південна Австралія.

Син власника ферми, розповів, що коли він розбив яйце, то дуже здивувався, побачивши в ньому аж три жовтки. При цьому на смак воно виявилося цілком звичайним.

І ще: Рибалка зловив акулу неймовірних розмірів: фото

За словами спеціалістки по птахівництву з Сіднейського університету Соні Лю, такі яйця трапляються раз на 25 мільйонів випадків, і знести його курці було дуже непросто.

"Це можна порівняти з народженням великої дитини у людини", – сказала експерт.

Читайте також: У Великобританії побудували перший в світі парк їжаків