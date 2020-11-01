У Великобританії побудували перший в світі парк їжаків

В Озерному краї на північному заході Англії відкрили перший в світі парк їжаків White Cross Bay Parkdean Resorts. Річ у тому, що їжаки Сполученого Королівства були додані у список зникаючих видів, і, за оцінками, їхня популяція скоротилася на 98%.

У холодну пору року тварини впадають в сплячку, сховавшись в кущах і лісах. Так, вони піддаються ризику з боку диких тварин і людей. Щоб створити безпечне середовище для них в мирній сплячці, британці оголосили про створення першого в світі парку відпочинку для їжаків.

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У парку для їжаків є мініатюрний комплекс для відпочинку, де тварини можуть безпечно і спокійно жити. Творці також хочуть зрозуміти, як допомогти тваринам у майбутньому, і планують побудувати своєрідні готелі для зимової сплячки, створити безпечні ставки з пандусами, а також боротися з пестицидами і перевіряти якість трави.

"Їжаки, які перебувають під загрозою зникнення, – це величезний удар для дикої природи Британії та її любителів. Ми хотіли зробити щось велике і сміливе, щоб привернути увагу нації і спонукати кожного взяти участь в їхньому захисті від вимирання. А що може бути привабливішим, ніж мініатюрний парк відпочинку, спроєктований і побудований спеціально для їжаків?" – прокоментувала ініціатор проєкт Кетрін Лінн.

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