Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач

Зима – кропітка пора для водіїв. Багато часу і грошей "з'їдає" підготовка до цього холодного сезону: треба підібрати "гуму", залити "незамерзайку" й подбати про інші дрібниці. Та є одна зимова проблема, яку можна легко розв'язати завдяки наповнювачу для котячого туалету.

Саме в холодну пору року, коли за вікном мінусова температура, водіїв діймають запітнілі в найбільш невідповідний момент вікна. Вся справа у високій вологості: мало того, що у вуличному повітрі багато води, вона ще й легко потрапляє в салон через відчинені вікна і двері. Ситуацію погіршує сніг, що заноситься в автівку на взутті.

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Типова ситуація: водій нарешті відкопав машину із замету, потім йому вдалося відчинити двері (ймовірно, трохи примерзлі за ніч) і завести машину, якщо не підвів акумулятор. Салон прогрівся, але тут автовласника підстерігає ще одна проблема – конденсат на вікнах. Знову потрібно вмикати обдув або підігрів лобового + заднього скла та чекати на результат.

Автомобіль взимку часто доводиться відкопувати

Добре, якщо все справно працює, і вентиляція салону не підводить. Але все ж на ранкову підготовку до дороги витрачається чимало дорогоцінного часу, а скоротити його дозволить наповнювач для котячого туалету. Щоправда, підійде не будь-який, а саме силікагелевий.

Силікагель – це висушений гель, утворений з перенасичених розчинів кремнієвих кислот. Простіше кажучи, це відмінний сорбент, що здатен вбирати величезну кількість вологи.

Маленькі пакетики з такими гранулами кладуть в коробки з новим взуттям або в інші речі, щоб вогкість не зіпсувала товарний вигляд.

Силікагель

Звичайно, можна заморочитися і замовити силікагель, виготовлений спеціально для зберігання одягу або ліків. А можна просто купити наповнювач для лотка, що продається практично в будь-якому супермаркеті або зоомагазині.

Напівпрозорі гранули потрібно розфасувати по кількох полотняних мішечках. Важливо, щоб матеріал добре пропускав повітря. Якщо естетична сторона питання вас не надто хвилює, то цілком підійде і звичайна шкарпетка. Головне – міцно її зав'язати, щоб не порозсипати вміст.

Як показує практика, для кращого ефекту потрібно покласти по одному мішечку з "чарівними" гранулами під сидіння переднього ряду або у дверні кишені, один – під заднє скло, а якщо справи зовсім кепські, то можна і під лобове.

Силікагель в салоні авто вбере всю вологу

Силікагель вбере всю вологу з повітря, позбавивши від неї салон. Він також не дасть "затуманити" скло після прогріву салону, а ще позбавить від крижаної паморозі на внутрішній стороні скла, яка "наростає" за час стоянки.

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