Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах

Як не буксувати на снігу і на льоду – дуже делікатна справа, яку повинні знати і відмінно практикувати всі водії. Тож ми підготували дієві підказки, які годяться для будь-якого типу приводу, оскільки стосуються взаємодії ведучих коліс зі слизькою поверхнею.

Погодьтеся, виконати будь-який маневр на льоду взимку практично неможливо, хіба що автомобіль буде "взутий" у високоякісні шиповані шини, але, такими укомплектовані, на жаль, далеко не всі автомобілі.

І ще: Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі

Тому, щоб уникнути буксування, в першу чергу рекомендується возити з собою невеликий запас піску. Так, якщо машина буксує на льоду, потрібно підсипати його під ведучі колеса, утворивши невеликі доріжки, причому це бажано робити не тільки в напрямку руху, а й з протилежного боку – на випадок необхідності набрати розгін для виїзду з лунок або колій. Для разового застосування зазвичай буває досить близько 1,5-2 літрів піску.

Але для зимового руху важлива не тільки гума. Сучасні автомобілі оснащуються множинними системами, що допомагають водієві відчувати себе впевненим на слизькій поверхні. Серед них:

система контролю стабільності (система курсової стійкості – ESP/система динамічної стабілізації та ін.);

диференціали;

система контролю тяги;

антиблокувальна гальмівна система ABS;

адаптивна електроніка;

система повного приводу All-Wheel Drive (AWD).

Якщо машина починає буксувати на старті, то потрібно намагатися рушати в натяжку, максимально знижуючи оберти двигуна під час того, як відпускаєте педаль зчеплення. Якщо ж машина з коробкою автомат, то можна скористатися режимом W – winter.

До речі, багато автолюбителів не готові до зимових умов водіння всього лише через незнання. У підсумку вони в зимовий період через свої неправильні дії провокують пробки, аварії і дратують інших водіїв.

ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій