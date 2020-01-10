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Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах

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Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах - фото 1

Як не буксувати на снігу і на льоду – дуже делікатна справа, яку повинні знати і відмінно практикувати всі водії. Тож ми підготували дієві підказки, які годяться для будь-якого типу приводу, оскільки стосуються взаємодії ведучих коліс зі слизькою поверхнею.

Погодьтеся, виконати будь-який маневр на льоду взимку практично неможливо, хіба що автомобіль буде "взутий" у високоякісні шиповані шини, але, такими укомплектовані, на жаль, далеко не всі автомобілі.

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Тому, щоб уникнути буксування, в першу чергу рекомендується возити з собою невеликий запас піску. Так, якщо машина буксує на льоду, потрібно підсипати його під ведучі колеса, утворивши невеликі доріжки, причому це бажано робити не тільки в напрямку руху, а й з протилежного боку – на випадок необхідності набрати розгін для виїзду з лунок або колій. Для разового застосування зазвичай буває досить близько 1,5-2 літрів піску.

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Але для зимового руху важлива не тільки гума. Сучасні автомобілі оснащуються множинними системами, що допомагають водієві відчувати себе впевненим на слизькій поверхні. Серед них:

  • система контролю стабільності (система курсової стійкості – ESP/система динамічної стабілізації та ін.);
  • диференціали;
  • система контролю тяги;
  • антиблокувальна гальмівна система ABS;
  • адаптивна електроніка;
  • система повного приводу All-Wheel Drive (AWD).

Якщо машина починає буксувати на старті, то потрібно намагатися рушати в натяжку, максимально знижуючи оберти двигуна під час того, як відпускаєте педаль зчеплення. Якщо ж машина з коробкою автомат, то можна скористатися режимом W – winter.

via GIPHY

До речі, багато автолюбителів не готові до зимових умов водіння всього лише через незнання. У підсумку вони в зимовий період через свої неправильні дії провокують пробки, аварії і дратують інших водіїв.

ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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