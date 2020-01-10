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ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій

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наскільки ти хороший водій - фото 1
наскільки ти хороший водій

Знати правила дорожнього руху та мати автомобіль – це ще не запорука того, що ти хороший водій. Відповідай на кілька питань і ми визначимо, чи ти дійсно можеш впоратися з кермуванням машини. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Чи знаєш ти, що треба робити при ожеледиці на дорозі? А як поводитися, коли туман? Що роблять водії, коли хочуть подякувати? Навіщо сигналити машині попереду? Зараз перевіримо, наскільки ти хороший водій!

І ще: ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Що із цього винайшли українці?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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