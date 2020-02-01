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Змова проти Америки: дивіться трейлер мінісеріалу про нацистів
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У мережі з'явився трейлер нового серіалу "Змова проти Америки" (The Plot Against America) за однойменним романом Філіпа Рота. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Телеканал HBO презентував трейлер мінісеріалу "Змова проти Америки" (The Plot Against America), дата виходу якого запланована на 16 березня.
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Сюжет розповідає про звичайну родину американських євреїв у період 1940-х років у США, які відстежують підйом расистських настроїв в країні. А все через перемогу авіатора та прибічними фашистських ідей Чарльза Ліндберга на виборах у 1940 році. Ця паралельна реальність існує через поразку Рузвельта.
У головних ролях: Вайнона Райдер, Зої Казан, Джон Тортурро та інші.
Змова проти Америки: дивитись трейлер серіалу онлайн:
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