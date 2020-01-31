Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат

Найбільш очікувані та атмосферні фільми лютого 2020 вже стартують у кінотеатрах! Новий Їжак Сонік, моторошна історія Гретель і Гензель та серйозна Сенсація - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у лютому!

Особливі (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Hors normes

Жанр: драма, комедія

Країна: Франція

Режисер: Олів'є Накаш, Ерік Толедано

У головних ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Елен Венсан

Тривалість: 144 хв.

Коли: з 6 лютого 2020

Супергерої не завжди мають надздібності та можуть жити не лише на сторінках коміксах, адже чимало з них щодня працюють, даруючи світло. Історія про двох друзів, які упродовж 20 років завжди давали надію особливим людям, від яких відмовились навіть найближчі.

Особливі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Троль: Історія з хвостом

Оригінальна назва мовою фільму: Troll: The Tale of a Tail

Жанр: мультфільм

Країна: Канада, Норвегія

Режисер: Кевін Мунро, Крустуан Камп

У головних ролях: Соня Болл, Вайатт Бауен, Марк Камачо, Річард Дюмон

Тривалість: 90 хв.

Коли: з 6 лютого 2020

Фантастична країна тролів ховається глибоко в лісі, куди навряд чи може потрапити хтось чужий. Величний король Гром займається усіма найважливішими справами для процвітання своєї держави, а от його непосидючий син Трім хоче якомога швидше подорослішати. І ось на щорічному турнірі у королівстві серед найсміливіших та найсильніших король Гром потрапляє у пастку: втратив хвіст, через що перетворився у камінь. Тепер Трім має всього 3 днів, щоб знайти хвіст та врятувати батька. Але ця мандрівка дуже складна та небезпечна.

Троль: історія з хвостом, дивитись трейлер фільму онлайн:

Острів фантазій

Оригінальна назва мовою фільму: Fantasy Island

Жанр: трилер, жахи

Країна: США

Режисер: Джефф Водлоу

У головних ролях: Маггі К’ю, Майкл Пенья, Люсі Хейл, Портія Даблде

Тривалість: 120 хв.

Коли: з 13 лютого 2020

Нова стрічка базується на однойменному серіалі та розповідає про групу людей, які відправляються на незвичайний тропічний курорт. Річ у тому, що власник цієї зони відпочинку здатен зробити реальними навіть найсміливіші фантазії своїх відвідувачів. Щоправда, це ідеальне місце приховує моторошні таємниці.

Острів фантазій, дивитись трейлер фільму онлайн:

Мій пес Ідіот

Оригінальна назва мовою фільму: Mon chien Stupide

Жанр: комедія

Країна: Франція, Бельгія

Режисер: Іван Атталь

У головних ролях: Іван Атталь, Шарлотта Генсбур , Ерік Руф, Паскаль Арбійо, Бен Атталь

Тривалість: 106 хв.

Коли: з 13 лютого 2020

Романтична комедія базується на однойменному бестселері та розповідає про письменника Генрі, який якось натрапляє у власному саду на величезного та нахабного собаку. Бездомний чотирилапий не просто брудний, агресивний та неслухняний, а ще й зовсім не піддається дресурі. Але Генрі все одно вирішує забрати його у свою домівку та дає прізвисько Ідіот. На диво, саме пес здатен змінити його рутинне життя та дати новий шанс.

Мій пес Ідіот, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сенсація

Оригінальна назва мовою фільму: Bombshell

Жанр: біографія, драма

Країна: США, Канада

Режисер: Джей Роуч

У головних ролях: Марго Роббі, Ніколь Кідман, Шарліз Терон

Тривалість: 108 хв.

Коли: з 13 лютого 2020

Сюжет нового кіно на реальних подіях розповідає про главу Fox News Роджер Ейлс, якого звинуватили у сексуальних домаганнях. Через цей скандал чоловік пішов у відставку та відчутно вплинув на рейтинг медіа, адже одразу кілька жінок подали у суд на Ейлса.

Сенсація, дивитись трейлер фільму онлайн:

Їжак Сонік

Оригінальна назва мовою фільму: Sonic the Hedgehog

Жанр: мультфільм, бойовик, фантастика, пригоди

Країна: США, Канада, Японія

Режисер: Джефф Фоулер

У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл МакДонаф, Тіка Самптер

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 13 лютого 2020

Студія Paramount Pictures вирішила дати нове життя герою популярних ігор від Sega Соніку. Неймовірно швидкий синій їжак отримав власну екранізацію, за сюжетом якої він потрапляє на нашу планету. Тут Сонік знаходить не лише друга Тома Вачовські, а й нову місію – врятувати людей від Доктора Роботніка, який має власні плани на надшвидкого прибульця.

Їжак Сонік, дивитись трейлер фільму онлайн:

Ланцюг убивств

Оригінальна назва мовою фільму: Kill Chain

Жанр: трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Кен Сензел

У головних ролях: Ніколас Кейдж, Аннабель Акоста, Раян Квонтен, Енріко Колантоні, Алімі Баллард, Енджі Сепеда

Тривалість: 91 хв.

Коли: з 20 лютого 2020

Таємничий Аранья є одним із тих, на кому взагалі тримається маленький готель в далеко не найтихішому районі в Колумбії. Традиційні мешканці не завдають йому клопотів, однак раптова поява красуні Ренати все змінює. Кілька моторошних злочинів приводять до готелю ще двох людей. І нічого хорошого з цього не вийде.

Ланцюг убивств, дивитись трейлер фільму онлайн:

Перекладачі

Оригінальна назва мовою фільму: Les traducteurs

Жанр: трилер, кримінал

Країна: Франція, Бельгія

Режисер: Режис Руансар

У головних ролях: Ольга Куриленко, Алекс Лоутер, Ламбер Вільсон, Ріккардо Скамарчо

Тривалість: 95 хв.

Коли: з 20 лютого 2020

Трилогія "Дедалус" перевернула літературний світ, і тепер всі чекають на фінальну третю книгу. Робота над нею тримається у таємниці, адже будь-який витік нашкодить не лише авторам, а й фінансово. Тому навіть переклад відбувається у таємничому бункері з суворою охороною. Тут дев'ятеро найкращих перекладачів повинні швидко та якісно перекласти бестселер. Але через нереальні умови роботи хтось таки злив в мережу частину твору. Тепер у бункері починається справжня війна за виживання.

Перекладачі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Гретель і Гензель

Оригінальна назва мовою фільму: Gretel and Hansel

Жанр: трилер, жахи, фантастика

Країна: Ірландія, Канада, США

Режисер: Оз Перкінс

У головних ролях: Софія Ліліс, Семмі Лікі, Еліс Крайдж, Джессіка Де Гау

Тривалість: - хв.

Коли: з 20 лютого 2020

Сюжет базується на відомому творі братів Грімм, де в центрі уваги дівчинка Гретель, яка разом зі своїм братом Гензелем опиняється у полоні відьми.

Гретель і Гензель, дивитись трейлер фільму онлайн:

Стволи Акімбо

Оригінальна назва мовою фільму: Guns Akimbo

Жанр: комедія, бойовик

Країна: Великобританія, Німеччина, Нова Зеландія

Режисер: Джейсон Лей Гоуден

У головних ролях: Самара Вівінг, Деніел Редкліф, Різ Дербі, Нед Деннегі

Тривалість: 95 хв.

Коли: з 27 лютого 2020

Сюжет розповідає про розробника ігор Майлза, який проводить своє життя між не надто перспективною роботою та відкладанням коштів на прекрасну, але колишню дівчину Нову. Однак якось все кардинально змінюється, адже Майлза реєструють на темному веб-сайті, де незнайомці змушені битись за можливість вижити. А все це демонструється у прямому ефірі. Учасників ж обирає таємна банда під назвою "СКІМЗ". Тепер життя хлопця точно важко назвати нудним.

Стволи Акімбо, дивитись трейлер фільму онлайн:

Офіцер і шпигун

Оригінальна назва мовою фільму: Jaccuse

Жанр: Іспанія, Франція

Країна: Великобританія, Німеччина, Нова Зеландія

Режисер: Роман Поланські

У головних ролях: Жан Дюжарден, Луї Гаррель, Еммануель Сеньє

Тривалість: 132 хв.

Коли: з 27 лютого 2020

Молодий перспективний офіцер Альфред Дрейфус 5 січня 1985 року був засуджений до довічного ув'язнення на острові Диявола через звинувачення у шпигунстві на користь Німеччини. Свідком суду над хлопцем став Жорж Пікварт, який керує контррозвідкою та відстежував Альфреда. Він розуміє, що офіцера вже засудили, однак німці досі отримують секретну інформацію.

Офіцер і шпигун, дивитись трейлер фільму онлайн:

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