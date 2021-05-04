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Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом

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Сонливість - фото 1
Сонливість / nuvanna

Як з'ясували вчені, денна сонливість пов'язана з меншою довжиною теломерів – кінцевих ділянок хромосом. Чим це може загрожувати?

Своєю чергою, скорочення теломерів вказує на прискорене біологічне старіння. Результати дослідження опубліковані Experimental Biology 2021.

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Згідно з новим дослідженням, проведеним фахівцями з клініки Майо в Рочестері (США), довжина теломерів коротша у людей, які часто зазнають денну сонливість. При цьому не мало значення, чи страждали вони від синдрому обструктивного апное сну.

Відомо, що в міру старіння кінцеві ділянки хромосом скорочуються, клітина втрачає здатність до поділу і через деякий час гине. За даними дослідників, теломери захищають ДНК від біологічних стресорів, а укорочені теломери пов'язані з безліччю серцево-судинних захворювань.

Для лікування цієї патології слід дотримуватися режиму сну, обмежити відволікаючі фактори перед сном і внести інші зміни в гігієну сну.

Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом - фото 458017

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