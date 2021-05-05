Названі основні симптоми отруєння алкоголем

У помірній кількості алкоголь викликає у людини легке відчуття ейфорії, піднесений настрій і розкутість. При збільшенні дози алкоголю відбувається втрата адекватності сприйняття, іноді навіть зникає самоконтроль.

Будь-який перебір міцних напоїв – це, по суті, інтоксикація організму. Але в залежності від кількості, міцності та якості випитого вона буває різною. Про це пише webmd.

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При розвитку алкогольного отруєння, етанол, що міститься в спиртних напоях робить негативний вплив на функціонування дихального центру головного мозку і ЦНС. Згідно з цим у потерпілого виникають такі симптоми:

нудота і блювота

неможливість критично оцінювати свій стан

смутна мова

пітливість, гіперемія шкіри

тремтіння зіниць

перезбудження

хитка хода і порушення координації рухів

Одним з небезпечних станів при отруєнні є те, що, на перший погляд, п'яна людина виглядає нібито вона заснула, хоча є висока ймовірність втрати свідомості. Вказувати на втрату свідомість буде неможливість привести до тями, блідість шкірних покривів, повільне і переривчасте дихання. Можлива поява судом, що небезпечно для життя.

Перша допомога: у разі зупинки дихання забезпечити прохідність дихальних шляхів потерпілого і зробити штучне дихання (з рота в рот). Якщо потерпілий без свідомості або загальмований, необхідно покласти його набік, стежити за диханням і викликати швидку допомогу.

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