BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців

Світлини, визнані найкращими, покажуть в одній з найпрестижніших наукових установ світу - Каліфорнійській академії наук у Сан-Франциско. Пропонуємо насолодитися справжніми витворами фотомистецтва.

Організатори міжнародного конкурсу фотографій природи BigPicture Natural World Photography Competition підбили підсумки та назвали переможців.

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Володарем головного призу в цьому році став норвежець Оден Рікардс (Audun Rikardsen), який зняв тетерука в природному середовищі існування.

Всього в конкурсі сім категорій:

"Підводне життя" (Pier Mane, South Africa)

"Мистецтво природи" (Chiara Salvadori, Italy)

"Пейзажі" (Armand Sarlangue, France)

"Дика природа" (Mike Korostelev, Russia)

"Життя крилатих" (Piotr Naskrecki, Mozambique)

"Людина і природа" (James Gifford, Botswana)

"Фотоісторія" (Peter Mather, Canada)

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