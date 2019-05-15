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BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців

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Світлина переможця фотоконкурсу - фото 1
Світлина переможця фотоконкурсу

Світлини, визнані найкращими, покажуть в одній з найпрестижніших наукових установ світу - Каліфорнійській академії наук у Сан-Франциско. Пропонуємо насолодитися справжніми витворами фотомистецтва.

Організатори міжнародного конкурсу фотографій природи BigPicture Natural World Photography Competition підбили підсумки та назвали переможців.

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Володарем головного призу в цьому році став норвежець Оден Рікардс (Audun Rikardsen), який зняв тетерука в природному середовищі існування.

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327757

Всього в конкурсі сім категорій:

"Підводне життя" (Pier Mane, South Africa)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327751

"Мистецтво природи" (Chiara Salvadori, Italy)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327755

"Пейзажі" (Armand Sarlangue, France)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327752

"Дика природа" (Mike Korostelev, Russia)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327754

"Життя крилатих" (Piotr Naskrecki, Mozambique)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327758

"Людина і природа" (James Gifford, Botswana)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327753

"Фотоісторія" (Peter Mather, Canada)

BigPicture Natural World: дивіться неймовірні фото переможців - фото 327756

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Джерело: bigpicturecompetition
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