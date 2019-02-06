ЗМІ зафіксували, як нардеп хропе у Раді: відеофакт

Усі ми знаємо, що народні депутати не дуже перетруджуються в стінах Верховної Ради. Однак деякі з них не просто ігнорують свою роботу, а "забивають" на все довкола. Цього разу "відзначився" представник Народного фронту Олександр Кірш.

57-річний Олександр Кірш вирішив піти слідами ще одного скандального народного обранця Дмитра Добкіна, але сховатися від камер за колоною у Раді йому не вдалося.

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Журналісти зафіксували на відео, як депутат зручно вмостився у крісло, притулився до колони, за якою раніше Добкін приймав невідому білу речовину, та – заснув. При цьому Кірш не просто дрімає, а, судячи з усього, хропе.

Тим часом поруч з ним сидить його колега, який не звертає на це уваги, а в парламенті точиться запекла дискусія. Утім, можливо, це лише сон нардепа ;)

Після інциденту в Раді Олександр Кірш пояснив, що просто відпочиває із заплющеними очима під час технічних перерв у Раді. Тоді, мовляв, його і фотографують.

"У мене такий організм, що, коли нічого не відбувається, він вимикається!" – ошелешив своїми особливостями Кірш.

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