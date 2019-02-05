Супрун відсторонили від обов'язків глави МОЗ: бурхлива реакція мережі

Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України, частково задовольнивши позов нардепа від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігора Мосійчука. Натомість користувачі мережі активно захищають "руйнівницю міфів".

Розгляд позову Ігоря Мосійчука щодо відсутності в Уляни Супрун компетенцій (повноважень) до виконання обов'язків глави МОЗ має відбутися 15 лютого. Однак Окружний адміністративний суд м. Києва частково задовольнив заяву "радикала" та до остаточного рішення суду заборонив Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

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Тим часом користувачі мережі обурюються ухвалою суду, який, до речі, визнав незаконним звільнення головного податківця, власника знаменитої картатої ковдри Романа Насірова, а також визнав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника.

У Тwitter уже розпочався флешмоб на підтримку Супрун. Зібрали для вас найяскравіші висловлювання!

После сегодняшнего заседания Верховой Рады звание главного клоуна страны переходит от Зеленского к Ляшку! Батя, я стараюсь!#підтримуюСупрун pic.twitter.com/9dxOjr75JI — Максим Украинец (@maksgmv0612) 5 лютого 2019 р.

Окружний адмінсуд Києва з позовом радикальної партії заборонив Ляшку мати мозок — Сергій Стерненко (@sternenko) 5 лютого 2019 р.

Окружний адмінсуд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра. Це той самий адмінсуд, який повернув на посаду Насірова. Той, який назвав рекламу Луценка соціальною.



Судова реформа Порошенка у всій красі! #підтримуюСупрун — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 лютого 2019 р.

В медуз ради-кальноі партіі вже 300 млн років нема розумного мозку, тіки функціональний, щоб щупальцами до грошей тягнутися тому #підтримуюСупрун — Human Been (@boddhisvaha) 5 лютого 2019 р.

#підтримуюСупрун я все чекала, коли ж Супрун спіткає участь інших адекватних реформаторів, таких як наші грузини і Балчун. А ось і її хочуть прибрати. Значить вона реально порядний посадовець - такі в Україні не втримаються довго при існуючій владі барижних договорняків — Танчичек (@Tanzilechka) 5 лютого 2019 р.

Супрун побороли

Ну вот и заканчивается эффективный петралексеича срок: ментовню всю восстановили на работе вместе с судьями и беркутами , а единственного нормального министра убрали. — Фекла Малахит (@malahit1616) 5 лютого 2019 р.

У Facebook також висувають аргументи на підтримку Уляни Супрун.

А ви "за" чи "проти" Супрун?

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