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Супрун відсторонили від обов'язків глави МОЗ: бурхлива реакція мережі

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Уляна Супрун потрапила в новий скандал - фото 1
Уляна Супрун потрапила в новий скандал

Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України, частково задовольнивши позов нардепа від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігора Мосійчука. Натомість користувачі мережі активно захищають "руйнівницю міфів".

Розгляд позову Ігоря Мосійчука щодо відсутності в Уляни Супрун компетенцій (повноважень) до виконання обов'язків глави МОЗ має відбутися 15 лютого. Однак Окружний адміністративний суд м. Києва частково задовольнив заяву "радикала" та до остаточного рішення суду заборонив Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

Тут більше: Хто така Уляна Супрун – біографія, освіта та особисте життя

Тим часом користувачі мережі обурюються ухвалою суду, який, до речі, визнав незаконним звільнення головного податківця, власника знаменитої картатої ковдри Романа Насірова, а також визнав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника.

У Тwitter уже розпочався флешмоб на підтримку Супрун. Зібрали для вас найяскравіші висловлювання!

У Facebook також висувають аргументи на підтримку Уляни Супрун.

А ви "за" чи "проти" Супрун?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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