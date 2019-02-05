У нардепа України помітили годинник за два мільйони

Народний депутат України від фракції "Відродження" Леонід Клімов з'явився у Верховній Раді з швейцарським годинником вартістю у 2 мільйони гривень.

Елітний аксесуар, яким хизувався у Раді Клімов є наручними годинниками швейцарської компанії Ulysse Nardin. Вартість годинника – 72 995 доларів (близько 2 мільйони гривень).

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Годинник виготовлений з рожевого золота, онікса і сапфірового скла. А браслет зроблений зі шкіри крокодила.

Клімов хизувався годинником за 2 млн грн

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