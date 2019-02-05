Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

У нардепа України помітили годинник за два мільйони

  • 166
Нардеп Леонід Клімов - фото 1
Нардеп Леонід Клімов / news

Народний депутат України від фракції "Відродження" Леонід Клімов з'явився у Верховній Раді з швейцарським годинником вартістю у 2 мільйони гривень.

Елітний аксесуар, яким хизувався у Раді Клімов є наручними годинниками швейцарської компанії Ulysse Nardin. Вартість годинника – 72 995 доларів (близько 2 мільйони гривень).

Це цікаво: Вибори 2019: з'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України

Годинник виготовлений з рожевого золота, онікса і сапфірового скла. А браслет зроблений зі шкіри крокодила.

Клімов хизувався годинником за 2 млн грн - фото 305791
Клімов хизувався годинником за 2 млн грн

Читайте також: Названі кандидати в президенти, які використовують найбільше білбордів

Джерело: apostrophe
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161591
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна