ЗМІ: УЄФА майже напевно позбавить Росію фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Відразу два авторитетні британські видання – Mirror та Daily Star – опублікували інформацію про те, що Росія може втратити право проведення найближчого фіналу Ліги чемпіонів. Головна причина такого рішення – наростаючий конфлікт Росії та України.

Фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи має відбутися 28 травня у другому за величиною місті Росії Санкт-Петербурзі, але УЄФА зазнає дедалі більшого тиску з метою перенести місце проведення після того, як президент РФ Путін оголосив про рішення ввести війська в окуповані частини Донецької та Луганської областей України, пише thetimes.

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Повідомляється, що УЄФА уважно стежить за українською кризою з метою розробки плану дій у разі непередбачених обставин, якщо це буде необхідно. Фінал минулого сезону також був перенесений зі Стамбула в Порту всього за три тижні до проведення матчу, після того, як турецьке місто було внесене до червоного списку країн за розповсюдженням COVID-19.

Зараз УЄФА оцінює всю ситуацію, перш ніж ухвалити рішення щодо фіналу ЛЧ. Деякі керівники УЄФА розглядають перспективу, що вболівальникам клубів, що беруть участь у фіналі, в'їзд до Росії буде заборонено їхніми країнами. Тим часом основною альтернативою Санкт-Петербургу називають Лондон, стадіон "Вемблі".

Вемблі

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