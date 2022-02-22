"Найбільш к*нчений урок історії": як українські зірки відреагували на промову Путіна

Українські зірки, інфлюенсери та медійні особи у мережі відреагували на останні новини, які стосуються російської агресії на адресу України. Ось найбільш промовисті з них!

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Звісно, це викликало неабияке обурення у мережі. Українські зірки засуджують рішення Росії щодо визнання "незалежності" псевдореспублік.

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Радіо MAXIMUM зібрало реакцію українських зірок та медійних особистостей на останні події.

"…відсьогодні для мене більше не існує країни, де я народився, виріс, прожив до 2014 року… у мене більше немає минулого, але є сьогодення – яким би знервованим воно не було – але в Україні, і майбутнє з Україною…".

"На підтримку Миру та життя без війни. Господи, дай нам сил це пережити!".

"Страх і паніка – найкращі союзники шаленого карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними!".

"Коли прослухала найбільше кончений урок з історії... Хто-небудь, оновіть вчителеві календар та глобус!", – написала ведуча Маша Єфросиніна.

"Я ненавиджу політику і намагаюся не вплутуватися в неї, але це мене розлютило: президент Байден сьогодні видав указ, який забороняє інвестиції, торгівлю та фінансування так званих "ЛНР" і "ДНР". Це знущання... Вони гадають, що ми повні ідіоти. Про яку торгівлю, інвестиції та фінансування йдеться? Хто із західних країн за останні 8 років торгував, інвестував чи фінансував їх? Тоді до чого це лицемірство? Кому потрібні такі санкції?".

"Донецьк та Луганськ були, є і завжди будуть Україною", – підписали учасники групи знімки.

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