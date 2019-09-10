ZMI представила бюджетну і надзвичайно компактну зарядку для смартфонів

Компанія ZMI, відома як партнер Xiaomi, що спеціалізується на виробництві різних зарядних пристроїв, портативних акумуляторів і кабелів, представила недорогу USB Type-C зарядку на 65 Вт.

Крім мінімалістичного дизайну користувачів потішить функціональний штекер і надзвичайно висока продуктивність. У порівнянні з блоком живлення Apple потужністю 61 Вт, зарядник від ZMI вдвічі менший.

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65-ватний пристрій укладений у компактний чорний корпус з матового та глянцевого пластика. Вбудований USB Type-C порт підтримує швидку зарядку і є універсальним рішенням як для ноутбуків, так і для смартфонів.

Для оцінки продуктивності пристрою компанія наводить кілька прикладів швидкості зарядки: MacBook Air (13,3 ") і MacBook Pro (13") заряджаються всього за 1 годину і 50 хвилин, iPad Pro – за 2 години 28 хвилин, Redmi K20 Pro – за 1 годину і 40 хвилин. На підзарядку Xiaomi Mi9 йде близько 1 години 30 хвилин, а консоль Nintendo Switch покаже 100% через 2 години і 55 хвилин.

Пристрій сумісний з усіма гаджетами Apple, включаючи iPhone. Всередині блоку живлення передбачено сім ступенів захисту від короткого замикання та перегріву. Разом з блоком поставляється 1,5-метровий USB Type-C кабель, який підтримує максимальну силу струму до 5 ампер. Вилка для розетки у пристрої складна.

Блок живлення ZMI надійде в продаж 17 вересня. Вартість пристрою становить $ 21.

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