У Мережі показали бездротову зарядку Apple

В інтернеті з'явилося зображення бездротової зарядки від Apple, чутки про випуск якої ходять вже не перший рік. Передбачається, що презентація пристрою може відбутися на майбутній конференції WWDC 25 березня.

Зображення зарядки з'явилося в коді австралійського сайту Apple. Виробник обіцяв випустити її ще в 2018 році, проте плани довелося змінити. На зображенні представлена ​​зарядна станція, а поряд з нею – чохол від навушників AirPods і новітній iPhone XS.

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Заряджатися одночасно зможуть 3 гаджета

Ймовірно, що зарядка може бути представлена ​​і до конференції, як вже сталося з іншими продуктами технологічного гіганта – iPad, iMac і AirPods.

Очікується, що пристрій зможе заряджати до трьох гаджетів одночасно. Заряджатися зможуть iPhone 8 і більш нові моделі, Apple Watch Series 3 й новіші моделі, а також AirPods з новим чохлом. Вартість такого гаджета складе 150 доларів.

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