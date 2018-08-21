ЗМІ назвали дату презентації нової лінійки iPhone

21 вересня в продаж надійдуть три нові моделі iPhone від корпорації Apple. За даними ЗМІ, 12 вересня відбудеться презентація гаджетів.

Повідомляється, що американські розробники представлять iPhone 9 з LCD-екраном, 6,5-дюймовий iPhone Xs Plus і 5,8-дюймовий iPhone Xs.

І ще: Apple випустить новий бюджетний Mac mini

Моделі пристроїв обладнані фронтальною системою камер TrueDepth. Вони підтримують функцію Face ID і мають чіпсет A12.

iPhone 9

18 вересня планується і запуск операційної системи iOS 12. У неї розробники додали програму Digital Health. Боротьба з залежністю від гаджетів – головна мета софта.

Як стверджують журналісти, моделі iPhone отримають підтримку двох SIM-карт. Про це свідчить поява в елементах системи рядків "Статус лотка другої SIM-карти" і "Статус другої SIM-карти". Бездротова зарядка AirPower – ще одна новинка вересневої презентації.

Читайте також: Monobank запустив Apple Pay: як підключити зручний сервіс