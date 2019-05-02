Таємні шанувальники: Facebook запускає функцію Secret Crush

Під час конференції F8, яка пройшла 30 квітня, засновник Facebook Марк Цукерберг зробив кілька важливих заяв з приводу майбутнього редизайну соцмережі, який обіцяє бути наймасштабнішим в історії Facebook.

Крім того, що новинна стрічка в соцмережі остаточно помре (до чого всім медіа потрібно готуватися хоча б морально), Facebook планує повністю поміняти взаємодію користувачів з соцмережею.

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Тепер головний акцент буде зроблений на вибудовуванні стосунків людей у соціальній мережі. Дизайн сторінки в Facebook зміниться так, що на першому плані будуть спільноти, групи, заходи і події – все для того, щоб об'єднувати людей за інтересами.

Більш того, Facebook запустить свій дейтинг-сервіс з функцією Secret Crush. Про це пише Tech Crunch. Так користувачі зможуть відзначити в мережі свою таємну любов. Про вашу прихильність об'єкт зацікавленості не дізнається, поки сам не додасть вас до списку Secret Crush. У цьому випадку все таємне стане явним і ви вдвох отримаєте повідомлення про взаємність.

Повідомляється, що така функція буде доступна у 19 країнах. У США Secret Crush з'явиться до кінця року.

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