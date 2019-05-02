Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Таємні шанувальники: Facebook запускає функцію Secret Crush

  • 86
Facebook буде об'єднувати закоханих - фото 1
Facebook буде об'єднувати закоханих

Під час конференції F8, яка пройшла 30 квітня, засновник Facebook Марк Цукерберг зробив кілька важливих заяв з приводу майбутнього редизайну соцмережі, який обіцяє бути наймасштабнішим в історії Facebook.

Крім того, що новинна стрічка в соцмережі остаточно помре (до чого всім медіа потрібно готуватися хоча б морально), Facebook планує повністю поміняти взаємодію користувачів з соцмережею.

І ще: Як зміниться вигляд сайту і додатку Facebook

Тепер головний акцент буде зроблений на вибудовуванні стосунків людей у соціальній мережі. Дизайн сторінки в Facebook зміниться так, що на першому плані будуть спільноти, групи, заходи і події – все для того, щоб об'єднувати людей за інтересами.

Таємні шанувальники: Facebook запускає функцію Secret Crush - фото 325248

Більш того, Facebook запустить свій дейтинг-сервіс з функцією Secret Crush. Про це пише Tech Crunch. Так користувачі зможуть відзначити в мережі свою таємну любов. Про вашу прихильність об'єкт зацікавленості не дізнається, поки сам не додасть вас до списку Secret Crush. У цьому випадку все таємне стане явним і ви вдвох отримаєте повідомлення про взаємність.

Таємні шанувальники: Facebook запускає функцію Secret Crush - фото 325247

Повідомляється, що така функція буде доступна у 19 країнах. У США Secret Crush з'явиться до кінця року.

Читайте також: Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси

Джерело: techcrunch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 280
Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
  • 30 квітня, 16:21
  • 1868
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 381
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки