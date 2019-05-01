Як зміниться вигляд сайту і додатку Facebook

Соцмережа Facebook незабаром здивує користувачів своїм редизайном. Родзинкою нової версії будуть групи, оскільки вони найбільше змінять свій вигляд.

Під час конференції для розробників F8 2019 було презентовано новий дизайн сайту та додатку соціальної мережі, які вже за кілька місяців запрацює. Найбільшою зміною стануть групи, адже цей розділ повністю переробили. Тепер там з'явиться персоналізована інформація про діяльність, а нові інструменти пошуку за покращеними рекомендаціями дозволять значно швидше знаходити групи.

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Також у Facebook розповіли про нові можливості підтримки конкретних спільнот: різні групи мають різні потреби, тому будуть нові функції для всіх типів спільнот. Можна буде обмінюватись інформацією та питаннями без імен та посад. Роботі групи отримають шаблони для роботодавців, де будуть розміщуватись посади, а також спроститься пошук роботи.

В ігрових групах з'явиться функція часу, щоб учасники самі створювали теми для обговорень. Окрім цього, у соцмережі замахнулись на сервіси знайомств, адже тепер соцмережа буде пропонувати нових друзів, зважаючи на групи, у яких вони є.

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