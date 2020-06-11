Злякався себе: хлопець зняв відео у TikTok, але щось пішло не так

В інтернеті чимало дивних відео, які набирають популярність, але цей ролик викликав справжню суміш емоцій: від страху і до сміху. Здається, все через реакцію головного героя.

На платформі Reddit користувач з ніком Thepersonaitor поділився епічним відео з TikTok, яке стрімко стало вірусним. За лічені години запис оцінили понад 11 тисяч осіб, а ще майже 200 залишили коментарі.

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Річ у том, що головний герой ролика хотів випробувати ефекти на фоні "зеленки", але не очікував того, що побачить сам себе. Здається, такого реалістичного переляку користувачі не бачили давно, а дехто й сам злякався від перегляду. Звісно ж, знайшлись і ті, хто ледь втримав сміх від епічності ситуації.

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