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Куди біжить собака: це відео змусило людей зламати мізки
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Собаки та оптичні ілюзії – дві теми, які обожнюють у мережі. А це відео зуміло поєднати обидві і стало вірусним!
53-річна американка Джина Крез з Нью-Джерсі й не підозрювала, що відео з її домашнім улюбленцем змусить інтернет сміятись та мізкувати. Річ у тому, що на записі можна побачити однорічного американського бульдога, який знайшов власний спосіб підкорювати сходи.
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Щоправда, є маленький нюанс: з першого перегляду мало хто може визначити, чи пес підіймається сходами чи спускається. Зацініть самі:
І поки користувачі намагались побачити істину, то сама господарка собаки одразу написала, що її улюбленець так стрибає вниз. Хоч відповідь знайдено, але люди продовжують дивитись кумедне відео з креативним бульдогом.
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