Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram

Карантин докорінно змінив наше життя. Особливо він вплинув на мандрівників, які останні кілька місяців змушені проводити в чотирьох стінах. Щоб хоч якось розважитись, тревел-блогерка вирішила потролити фото з подорожей та відтворити їх удома.

Шерон Во відвідала 60 країн світу й не збиралась на цьому зупинятись, але карантин змінив усе. Та навіть через провалені плани дівчина не втратила почуття гумору, тому вирішила підбадьорити себе та інших мандрівників, зробивши пародії на популярні тревел-фото.

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І поки ми всі в очікуванні нових подорожей, беріть приклад з Шерон та шукайте улюблені сюжети для світлин навколо себе.

"Побачити архітектурні дивовижі можна й під час ізоляції, але спершу їх треба побудувати"

"Відвідати Лувр, щоб побачити Мону Лізу, стало навіть легше"

"Оскільки ти не можеш слідувати за мною у подорожах – follow me на кухню"

"Вигляд з намету тепер такий"

"Найбільш підходяща поза, коли ти суперщасливий (або намагаєшся переконати себе в цьому), доречна й вдома"

"Можна насолоджуватись видом з краю ... ліжка"

"Серфінг на карантині виглядає так"

"Це найоригінальніші двері, які я бачила цього року"

"Раніше ми займались йогою в екзотичних місцях для фото, а тепер ми робимо це, бо болить спина"

"Тревел-блогерки теж змінились"

"Якщо ти не можеш бути сексі в готельному номері з панорамним вікном, виручать вікна у кухні"

"Якщо нема змоги зробити нове фото для аватарки на фоні графіті, холодильник теж згодиться"

"Фон змінився, а класичне серце – ні"

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