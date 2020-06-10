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Коронавірус Карантин

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram

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Sharon Waugh - фото 1
Sharon Waugh

Карантин докорінно змінив наше життя. Особливо він вплинув на мандрівників, які останні кілька місяців змушені проводити в чотирьох стінах. Щоб хоч якось розважитись, тревел-блогерка вирішила потролити фото з подорожей та відтворити їх удома.

Шерон Во відвідала 60 країн світу й не збиралась на цьому зупинятись, але карантин змінив усе. Та навіть через провалені плани дівчина не втратила почуття гумору, тому вирішила підбадьорити себе та інших мандрівників, зробивши пародії на популярні тревел-фото.

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І поки ми всі в очікуванні нових подорожей, беріть приклад з Шерон та шукайте улюблені сюжети для світлин навколо себе.

"Побачити архітектурні дивовижі можна й під час ізоляції, але спершу їх треба побудувати"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409390

"Відвідати Лувр, щоб побачити Мону Лізу, стало навіть легше"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409401

"Оскільки ти не можеш слідувати за мною у подорожах – follow me на кухню"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409396

"Вигляд з намету тепер такий"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409391

"Найбільш підходяща поза, коли ти суперщасливий (або намагаєшся переконати себе в цьому), доречна й вдома"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409392

"Можна насолоджуватись видом з краю ... ліжка"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409393

"Серфінг на карантині виглядає так"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409389

"Це найоригінальніші двері, які я бачила цього року"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409398

"Раніше ми займались йогою в екзотичних місцях для фото, а тепер ми робимо це, бо болить спина"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409394

"Тревел-блогерки теж змінились"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409399

"Якщо ти не можеш бути сексі в готельному номері з панорамним вікном, виручать вікна у кухні"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409400

"Якщо нема змоги зробити нове фото для аватарки на фоні графіті, холодильник теж згодиться"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409402

"Фон змінився, а класичне серце – ні"

Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram - фото 409397

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Джерело: boredpanda
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