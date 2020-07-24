Зляканий собака на процедурах "краси" розсмішив мережу (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету через свою кумедну поведінку чи незвичайний вигляд, і ця вівчарка не стала винятком з правил. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Harman1796 поділився смішним записом з собакою, яка стрімко піднялась у топи. За короткий час ролик зібрав понад 50 тисяч балів та більше як 600 коментарів.

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А все тому, що головним героєм відео є вівчарка, яка злякано сидить біля господаря, поки їй обрізають кігті. Такий великий пес все одно переймається процедурами "краси", а коментатори вражені тим, як незворушно панікує пухнастик. Дехто зізнався, що навіть кролики та дуже спокійні коти регулярно намагаються усіляко уникнути обрізання кігтів, від чого часто страждають власники пухнастиків.

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