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Зляканий собака на процедурах "краси" розсмішив мережу (відео)

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Дуже налякана вівчарка - фото 1
Дуже налякана вівчарка

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету через свою кумедну поведінку чи незвичайний вигляд, і ця вівчарка не стала винятком з правил. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Harman1796 поділився смішним записом з собакою, яка стрімко піднялась у топи. За короткий час ролик зібрав понад 50 тисяч балів та більше як 600 коментарів.

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А все тому, що головним героєм відео є вівчарка, яка злякано сидить біля господаря, поки їй обрізають кігті. Такий великий пес все одно переймається процедурами "краси", а коментатори вражені тим, як незворушно панікує пухнастик. Дехто зізнався, що навіть кролики та дуже спокійні коти регулярно намагаються усіляко уникнути обрізання кігтів, від чого часто страждають власники пухнастиків.

Big funny doggo afraid of nail clippers from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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