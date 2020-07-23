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Коли змінився графік прогулянок: невдоволений коргі розвеселив мережу (відео)

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Дуже незадоволений коргі - фото 1
Дуже незадоволений коргі

Собаки не дарма регулярно стають зірками мережі, адже їхній вигляд та поведінка здатні підняти настрій всього за кілька секунд. Так трапилось і з цим сонним коргі!

На платформі Reddit користувач з ніком downriverrowing поділився кумедним відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 91 тисячу балів та ще більше як тисячу коментарів. А все тому, що на записі можна побачити зовсім незадоволеного коргі.

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"Луїс звик вставати на ранкову прогулянку о 10. Розклад змінився, а час прогулянки перенесено на 6 ранку. Він точно не був емоційно готовим для такого", – зазначив автор, пояснивши, чому ж собака так дивно дивиться на господаря і зовсім не поспішає на вулицю.

Louis was used to getting up for his morning walk at 10. Schedule has changed and morning walk time is now 6am. He was not emotionally prepared for this. from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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