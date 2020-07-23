Коли змінився графік прогулянок: невдоволений коргі розвеселив мережу (відео)

Собаки не дарма регулярно стають зірками мережі, адже їхній вигляд та поведінка здатні підняти настрій всього за кілька секунд. Так трапилось і з цим сонним коргі!

На платформі Reddit користувач з ніком downriverrowing поділився кумедним відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 91 тисячу балів та ще більше як тисячу коментарів. А все тому, що на записі можна побачити зовсім незадоволеного коргі.

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"Луїс звик вставати на ранкову прогулянку о 10. Розклад змінився, а час прогулянки перенесено на 6 ранку. Він точно не був емоційно готовим для такого", – зазначив автор, пояснивши, чому ж собака так дивно дивиться на господаря і зовсім не поспішає на вулицю.

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