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Орландо Блум зробив тату на честь собаки
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Зірка Голлівуду зізнався, що дуже засмучений пропажею, а потім і смертю своєї собаки, яку він дуже любив. Знаменитість на честь друга зробив тату.
Голлівудський актор Орландо Блум, який тиждень розшукував свого зниклого собаку по кличці Майті, повідомив, що пес мертвий. Зірці вдалося тільки знайти нашийник свого улюбленця. Засмучений Блум зробив тату на честь свого чотирилапого друга.
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"Я плакав на цьому тижні більше, ніж будь-коли", – написав у соцмережі 43-річний Блум. Він додав, що в пошуках Майті обійшов всю навколишню місцевість. Шукати пса йому допомагали дві собаки.
"Він був більше, ніж компаньйон. Це був душевний зв'язок. Мені шкода. Я тебе люблю. Дякую", – зазначив актор. Також він подякував сусідам, які дозволили йому обшукувати їхні двори в будь-який час доби.
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