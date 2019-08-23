Зловмисники викрали Tesla за 30 секунд: відеофакт

Рік тому мережею розлетілося відео, автори якого демонстрували злом автомобілів Tesla за допомогою копіювання ключів. Цього ж року нове відео, яке знову ж таки стосується викрадення Tesla, стало вірусним.

Виявляється, що знамениті електрокари менш захищені, ніж вважалося раніше. У Великобританії злодії зламали та вкрали автомобіль за лічені секунди.

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На відео з камери відеоспостереження показано, як пара злодіїв викрадає Tesla, припаркований біля приватного будинку. Цікаво, що вони скористалися "рідним" ключем від автомобіля, який, імовірно, лежав неподалік від вхідних дверей.

На початку ролика один зі злодіїв підходить до будинку, тримаючи в руках систему для посилення сигналу. З її допомогою було розблоковано електрокар і заведено мотор, після чого авто не поспішаючи віддалилося з кадру.

Компанія Tesla відмовилася коментувати цей випадок.

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