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Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi

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Tesla Semi має відмінний запас ходу - фото 1
Tesla Semi має відмінний запас ходу

Асортимент Tesla не обмежується лише легковими моделями – компанія Ілона Маска готується до випуску свого першої електричної вантажівки. Крім пристойної вантажопідйомності, новинка зможе похвалитися відмінним запасом ходу. У мережі вже з'явилися перші результати випробувань автономності Semi.

Згідно з розрахунками виробника, зробленими у 2017 році, серійна версія Tesla Semi повинна забезпечувати дальність поїздки близько 480 або 800 кілометрів на одному заряді у залежності від модифікації. У минулому році глава компанії Ілон Маск заявив, що розробники планують збільшити максимальний пробіг вантажівки до 965 кілометрів.

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За даними порталу Electrek, прототип електричного вантажівки був протестований з майже повним навантаженням. Як повідомляє джерело з посиланням на водія, який проводив тестування, з 34 тоннами бетонних блоків у причепі (максимальна вантажопідйомність – 35 тонн), автомобіль "відповідає або навіть перевершує заявлені значення дальності ходу". Для порівняння, конкуруюча модель Daimler Freightliner eCascadia здатна проїхати до 400 кілометрів на одній "заправці".

Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi - фото 348395

Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi - фото 348396

Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi - фото 348397

Очікується, що комерційна версія Tesla Semi з'явиться на ринку в кінці 2020 за ціною від $ 150 000 за базову модифікацію.

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Джерело: electrek
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