Відмінний результат: скільки на одному заряді може проїхати Tesla Semi

Асортимент Tesla не обмежується лише легковими моделями – компанія Ілона Маска готується до випуску свого першої електричної вантажівки. Крім пристойної вантажопідйомності, новинка зможе похвалитися відмінним запасом ходу. У мережі вже з'явилися перші результати випробувань автономності Semi.

Згідно з розрахунками виробника, зробленими у 2017 році, серійна версія Tesla Semi повинна забезпечувати дальність поїздки близько 480 або 800 кілометрів на одному заряді у залежності від модифікації. У минулому році глава компанії Ілон Маск заявив, що розробники планують збільшити максимальний пробіг вантажівки до 965 кілометрів.

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За даними порталу Electrek, прототип електричного вантажівки був протестований з майже повним навантаженням. Як повідомляє джерело з посиланням на водія, який проводив тестування, з 34 тоннами бетонних блоків у причепі (максимальна вантажопідйомність – 35 тонн), автомобіль "відповідає або навіть перевершує заявлені значення дальності ходу". Для порівняння, конкуруюча модель Daimler Freightliner eCascadia здатна проїхати до 400 кілометрів на одній "заправці".

Очікується, що комерційна версія Tesla Semi з'явиться на ринку в кінці 2020 за ціною від $ 150 000 за базову модифікацію.

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