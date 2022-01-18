Зловмисник у США викрав машину зі сплячим пасажиром усередині

У місті Тіфін, що у штаті Огайо сталося доволі кумедне викрадення машини. Крадій поцупив автомобіль з пасажиром, який мирно спав всередині.

Як розповідають у департаменті поліції Тіффіна, власник білого седана Audi A4 2012 року випуску привіз машину до місцевого автомобільного дилера для обміну на нове авто. Він приїхав разом з другом, який залишився чекати в машині та заснув на задньому сидінні.

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У цей час 32-річний викрадач забрався на сидіння водія (машина зі зрозумілої причини була незачинена, ключі були у салоні). Яке ж було здивування пасажира, який прокинувся, коли він виявив себе в машині, що мчить по місту, а на місці водія сидить абсолютно незнайома людина.

Пасажир, продовжуючи залишатися непоміченим, почав відправляти тривожні смс поліції та повідомляв про місцезнаходження викраденої машини в реальному часі. Найближчі патрулі зреагували миттєво – і незабаром заблокували викрадений Audi на дорозі неподалік міста.

На щастя, "украдений" пасажир практично не постраждав, відбувшись легкими забоями під час блокування машини та затримання злочинця.

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