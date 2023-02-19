ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню "Плинули" про тернистий шлях кохання

ZLOTNYTSKYI – нове ім'я на українській сцені. "Плинули" – пісня про нелегкий та інколи тернистий шлях кохання. Про момент, коли близькі люди раптом втрачають порозуміння та віддаляються один від одного, але справжнє кохання завжди знайде вихід. Слухайте музичну прем'єру!

ZLOTNYTSKYI презентував перший сольний сингл "Плинули". Музичну роботу співак готував ще до початку повномасштабної війни, але через вторгнення рф на територію України плани були раптово призупинені.

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ZLOTNYTSKYI – музикант інструменталіст, оперний співак з вищою освітою, соліст гурту "THE MEDS" та волонтер.

Свій перший сольний трек я планував випустити ще у 2022, але війна внесла корективи в мою творчість. Минулий рік я провів у волонтерстві та робив і роблю все від мене залежне, щоб наблизити нашу перемогу. Пісня "Плинули" була готова та чекала свого часу, але зараз вона має зовсім інший сенс для мене. Попри важливість стосунків у цей нелегкий час, буває й інша сторона, коли закохані зіштовхуються зі труднощами. Коли виникає стіна непорозумінь, яка заважає розділити біль один з одним. На жаль, інколи потрібно відпустити кохану людину, щоб почати будувати нове життя", – поділився співак.

Створенням музичної частини займався український саунд-продюсер Андрій Ігнатченко, який працював з Віталієм Козловським, KAZKA, Іриною Білик та іншими.

Слухати пісню ZLOTNYTSKYI – Плинули:

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