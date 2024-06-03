Злата Огнєвіч презентувала новий трек "Кохаю" та заінтригувала обручкою

Співачка Злата Огнєвіч випустила новий сингл "Кохаю". Щирі почуття, одкровення та глибокі емоції – далеко не все, що можна почути в пісні.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно заінтригувала шанувальників фото з обручкою на безіменному пальці, презентувала свій новий сингл під назвою "Кохаю". Трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Трек "Кохаю" розповідає про те, як справжні почуття можуть змінити твій звичний світ, адже "кохання" це не просто слово, а певний світогляд.

Я хотіла передати саме той хвилюючий момент, коли розумієш, що прийшов особливий період життя, коли твої почуття – справжній оберіг, – зізналася співачка.

"Кохаю" – це про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням. Кохання – це невідʼємна частина нашого життя та важлива опора, вона дає сили долати будь-які труднощі.

Я завжди вважаю, що музика має силу зцілювати і надихати. Тож, сподіваюся, що "Кохаю" стане для багатьох слухачів джерелом сили і надії, – каже Злата.

Артистка сподівається, що кожен, хто почує цю пісню, впізнає свою історію з життя.

У кліпі Злата Огнієвич постала в кількох ніжних образах. Вона виглядає легкою, невимушеною, а наприкінці ролика демонструє обручку на безіменному пальці.

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