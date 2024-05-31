Від зірки до автомийника: співак Yogen змінює образ у новому кліпі "Я все зроблю"

Український співак Yogen презентує новий сингл "Я все зроблю". Це поп-балада, насичена глибокими емоціями та потужним звучанням.

Співак Yogen змінює професію на автомийника заради дівчини у новому ролику "Я все зроблю". Трек вже доступний на всіх платформах.

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"Я все зроблю заради тебе, моя мила" – співає романтик української сцени Yogen. Щире зізнання у коханні – це лейтмотив нового синглу співака.

Це зізнання у коханні дівчини, яку герой бачить не лише коханою, але й нареченою та матір'ю дітей. Кожен рядок треку пронизаний щирістю та любов'ю. Це поєднання світлого почуття кохання та обіцянки безмежної вірності.

У композиції Yogen експериментує зі звучанням, додаючи до поп-саунду та сильного мелодійного вокалу поп-рок елементи у приспіві. Бас-гітара та ударні ще більше підсилюють емоційність сторітелінгу. Над звучанням треку працював саунд-продюсер Вадим Лисиця.

Я хочу, щоби рядки з моєї нової пісні "Я все зроблю заради тебе, моя мила, щоб плакала тільки від того, як щаслива" були не просто словами, а дією всіх чоловіків по відношенню до їхніх дам серця, – говорить Yogen.

Разом із треком співак презентує відеокліп. Режисер відео – Макс Сало. Це продовження неймовірної історії з кліпу "Я буду тим". За сюжетом артист приміряє на себе образ автомийника та вирушає та мийку.

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