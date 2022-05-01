Злата Огнєвіч чесно відповіла на питання про орієнтацію

Співачка Злата Огнєвіч завжди радо спілкується зі своїми прихильниками в мережі. А цього разу зірка "Холостячки" неабияк здивувалась питанням від шанувальників про власну орієнтацію, але все одно дала відверту відповідь.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням спілкується з фанатами. Тому не дивно, що за виконавицею стежать понад 491 тисяча користувачів. Нещодавно зірка вирішила влаштувати невелике інтерв'ю для своїх підписників, тож запропонувала поставити їй питання, які найбільше цікавлять публіку.

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Серед них з'явилось і запитання про те, чи справді Злата нетрадиційної орієнтації. Автор посилався на інтерв'ю виконавиці, про існування якого сама зірка не знала. Це доволі здивувало Огнєвіч, тож вона попросила посилання на таке джерело, а також дала чітку відповідь.

Кохання не вимірюється орієнтацією, віросповіданням, віком, кольором шкіри тощо. Кохання просто існує. І треба прийняти той факт, що всі ми дуже різні, і не варто намагатись підлаштовувати інших людей під свою систему цінностей. Тому поважайте вибір кожної людини, – пояснила зірка "Холостячки".

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