До весни: слухайте потужну дуетну пісню Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч

Артем Пивоваров і Злата Огнєвіч об'єдналися для того, щоб записати пісню "До весни". Вона надзвичайно глибока та прониклива. Тож неодмінно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста.

Пісню "До весни" випустили у рамках авторського культурного проєкту "Твої Вірші, Мої Ноти". Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM.

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У цій пісні Артем Пивоваром пропонує усім слухачам зануритися у творчість поета-містика Богдана-Ігоря Антонича. Її він ретранслює крізь свій музичний світогляд.

Артем Пивоваров і Злата Огнєвіч – До весни, слухайте онлайн дуетну пісню:

Зауважимо, що творчість поета позначена міфософічним ставленням до природи. Її також характеризують монументальні образи космосу й океанічних стихій, сплетіння фантастичних і реальних мотивів. Вона вражає кожного розмаїттям несподіваних зорових, кольорових і звукових образів. Також дивує багатством мальовничих і музичних асоціацій, своїм художнім сприйняттям світу.

У 2022 році українці проживають зовсім незвичну весну, яка, здається, може бути тільки у страшному сні, тільки в ілюзіях..., – підкреслює Пивоваров.

Слухайте новинку та додавайте до свого плейлиста. А також не забувайте ділитися нею з друзями. Нехай якомога більше людей почують композицію.

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