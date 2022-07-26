Сергій Лазановський – "Сила козака": переможець шоу "Голос країни" презентував нову пісню

Український співак Сергій Лазановський під псевдонімом RIDNYI та Дарина Луцька, відома як DARIKA, записали спільну музичну роботу. Слухайте потужну пісню "Сила козака"!

Ця музична композиція створена на вірш української поетеси та народної співачки Марусі Чурай. Така музична колаборація зроблена не просто так, а щоб залучити покоління артистів-початківців створювати музику українською та популяризувати солов'їну.

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"Пісня "Сила козака" – це звернення до всього українського народу, який століттями бореться проти російського гніту. Це послання до поколінь, які полягли за України та історія кожного захисника, який не повернувся додому. Наразі це реалії нашого життя", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню Сергій Лазановський RIDNYI feat Дарина Луцька DARIKA – Сила козака:

Слова пісні Сергій Лазановський RIDNYI feat Дарина Луцька DARIKA – Сила козака:

1.Засвіт встали козаченьки

В похід опівночі

Заплакала дівчинонька

Свої ясні очі

Не плач, не плач , дівчинонько,

Не плач, не журися.

А за свого миленького

Богу помолися…

Приспів:

Наша доля, наша воля

Не вмре, не загине!

Стали в бій наші герої

По всій Україні!

Наша доля, наша воля

Не вмре, не загине!

З нами сила козацькая!

Слава Україні!

Гей-я гей! Сила козака, сила-сила козака!

2. Стоїть місяць над горою,

Та сонця немає,

Мати сина в доріженьку

Слізьми проводжає.

— Прощай, милий мій синочку,

Та не забувайся,

За чотири неділеньки

Додому вертайся.

— Радий би я, матусенько,

Додому вернуться,

Але кінь мій вороненький

У полі спіткнувся.

Ой Бог знає, коли вернусь,

У яку годину.

Прийми ж мою дівчиноньку

Як рідну дитину.

Прийми ж її, матусенько,

Бо все в божій волі,

Бо хто знає, чи жив вернусь,

Чи ляжу у полі!

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