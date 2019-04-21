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Злата Огневич вийшла у світ в екстремальному міні

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Блискуче міні-плаття вдало підійшло для премії - фото 1
Блискуче міні-плаття вдало підійшло для премії / Business-news

Ефектний наряд дозволив Златі Огневич продемонструвати всі плюси своєї фігури – стрункі ноги, тонку талію і пишне декольте.

Популярна українська співачка Злата Огневич мало не в кожному інтерв'ю ділиться своїми захопленнями і розповідає про види спорту, якими займається.

І ще: Злата Огневич шокувала мережу сміливим образом

Так, на церемонії нагородження музичної премії "Золота Жар-птиця 2019" у неї була можливість похвалитися результатом плідних занять, а саме – стрункими ніжками і чудовою спортивною формою.

Блискуче міні-плаття вдало підійшло для премії. Так, позуючи перед камерою в короткій сукні українська зірка виставила одну ніжку вперед, демонструючи пружні м'язи. Варто відзначити, що на церемонії нагородження Злата Огневич стала справжнім тріумфатором. Вона отримала відразу дві статуетки в номінаціях "Співачка року" та "Денс хіт".

Злата Огневич вийшла у світ в екстремальному міні - фото 322887

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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