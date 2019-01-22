Злата Огневич показала яскраві знімки з відпочинку на Балі

Українська співачка Злата Огневич вирішила влаштувати собі тур по райських місцях в Азії – після відмінного відпочинку на острові Пхукет в Таїланді артистка перебралася в Індонезію.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася емоціями і враженнями від часу, проведеному на Балі. Так, Злата опублікувала кілька яскравих фото з поїздки. На них вона зображена з чарівним місцевим хлопчиком, на тлі рисових терас і в колоритному загостреному капелюсі.

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Крім того, співачка показала селфі з незвичайним місцевим таксі – на одному з сусідніх маленьких острівців його роль виконують вози з кіньми.

Шанувальники відзначили в коментарях, що Злата прекрасно виглядає.

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